Транзит газу через Україну може впасти до нуля

Добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля, повідомляє УНІАН.

"Попри гучні заяви, обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується. З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб.м на добу. При цьому "Газпром" платить за транзитну потужність 109 млн куб.м. при таких обсягах транспортування "Газпром" недопоставить в ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м", - зазначив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, з 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн на добу.

При цьому, відповідаючи на питання, чи може транзит через українську ГТС впасти до нуля до лютого 2022 року, Макогон відповів: "може і завтра... вирішує "Газпром".