Користь та шкода фейхоа для організму

Плоди фейхоа мають найбагатший склад, крім того, вони досить рідко провокують алергічні реакції. Вживання фейхоа допомагає нормалізувати метаболізм, підвищити імунітет, скоріше відновитися після хвороби, впоратися зі стресом та перевтомою. А несприятливі реакції організму після вживання фейхоа можуть виникнути, хіба що від переїдання.

Важко переоцінити позитивні властивості фейхоа, тому що плоди відіграють важливу роль нормалізації всіх процесів в організмі. У складі плодів присутні багато життєво важливих мінералів (цинк, залізо, калій, натрій, фосфор, магній, марганець, кальцій), макроелементи та вітаміни. Завдяки високому вмісту клітковини, фейхоа допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, зокрема стимулює перистальтику кишківника без ефекту здуття живота та мінімізує розвиток виразки. Також фейхоа виступає як допоміжний засіб при лікуванні мононуклеозу, панкреатиту, цирозу печінки, гастриту та коліту.

Дані екзотичні плоди неодмінно повинні бути в щоденному раціоні хворих на гепатит і всіх тих, хто проходить відновлювальний етап після захворювання. Щоб швидше очистити печінку від токсинів та шкідливих речовин, можна скористатися наступним рецептом: зрізати шкірку плода, перемолоти в м'ясорубці, покласти в каструлю і додати воду в пропорції 1:4. Доведіть рідину до кипіння та проваріть 6-7 хвилин. Пийте настій тричі на день по одній столовій ложці.

Фейхоа можна сміливо назвати їжею для схуднення. Плоди дуже поживні, добре насичують організм і містять мінімум калорій. Багато педіатри радять матерям давати хворій дитині щодня плід фейхоа, як допомогу організму і заміну синтезованим вітамінам з аптеки.

Якщо в день з'їдати хоча б одну екзотичну ягоду, ви зможете зробити великий внесок у зміцнення свого імунітету та підвищення стійкості організму до вірусів та інфекцій. У фейхоа міститься висока частка вітаміну С - 20 мг на 100 г (а лимоні, порівняння, понад 19 мг на 100 р).

Завдяки фолієвій кислоті, що міститься в складі ягід, фейхоа виступає відмінною профілактикою анемії. А за рахунок високої частки заліза відбувається підвищення рівня гемоглобіну. Також складові фейхоа допомагають стимулювати систему кровообігу, знижують ризик гіпертонії, зміцнюють стінки судин та очищають їх від холестерину, роблять артерії та вени більш пружними, за рахунок чого нормалізується кров'яний тиск.

Плоди допомагають боротися із низкою захворювань опорно-рухової системи (артрити, артрози, остеохондроз). А сечогінні та антибактеріальні властивості ягід дозволяють справлятися з хворобами сечостатевої системи, нирковою недостатністю та жовчнокам'яною хворобою.

Фейхоа - це йодовмісний плід. І відсоток цього макроелемента настільки великий, що плоди можуть скласти гідну конкуренцію морепродуктам. Якщо в регіоні вашого проживання спостерігається дефіцит свіжих дарів моря, подбайте про заготівлю фейхоа заздалегідь, щоб цілий рік отримувати користь. Усього кілька ложок перемеленого фейхоа на день стануть відмінною профілактикою йододефіциту та захворювань щитовидної залози, зокрема, еутиреозу, токсичного зоба та гіпотиреозу. Якщо ви вже страждаєте на будь-яке з цих захворювань, перед прийомом продукту краще отримати професійну консультацію лікаря.

Важливу роль плоди фейхоа грають і щодо нормалізації діяльності мозку - допомагають стимулювати роботу нейронів, підвищують концентрацію уваги і покращують пам'ять. Регулярне вживання екзотичних ягід знизить ризик розвитку деменції. Також фейхоа знижує тривожність та стрес, допомагає впоратися з депресією та підіймати настрій.

Фейхоа користується і для чоловічого здоров'я. Ягоди служать відмінною профілактикою простатиту та запальних захворювань репродуктивних органів. Також плоди роблять свій внесок у боротьбу з безпліддям у жінок, допомагають швидше адаптуватися до змін в організмі в період клімаксу і знижують болі під час місячних.