На ринках почали тролити Тищенка після його заяви про ціни

Після заяви нардепа з партії "Слуга народу" Миколи Тищенка про те, що він не помітив зростання цін, продавці на ринках почали тролити його та виставляти позиції спеціально "для Тищенка", повідомляє Новое время.

Фото з м'ясом за 20 грн опублікували на одному із Instagram-акаунтів, присвячених подіям у столиці.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від ГК Київ (@hueviy_kiev)

"На ринках України почали з'являтись спеціальні пропозиції для Миколи Тищенка", - написали під фото.

Такий креатив від продавців спровокував безліч жартів. Деякі запропонували варіант не "для Тищенка" , а "з Тищенка" . Також нардепові запропонували "гречку з м'ясом розпочати" .

Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко осоромився, відповідаючи на запитання журналістки про ціни на центральному ринку Києва. Він заявив, що купує гречку по 12, сало по 50, а яловичину по 20 грн за кілограм.