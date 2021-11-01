На ринках почали тролити Тищенка після його заяви про ціни
Після заяви нардепа з партії "Слуга народу" Миколи Тищенка про те, що він не помітив зростання цін, продавці на ринках почали тролити його та виставляти позиції спеціально "для Тищенка", повідомляє Новое время.
Фото з м'ясом за 20 грн опублікували на одному із Instagram-акаунтів, присвячених подіям у столиці.
"На ринках України почали з'являтись спеціальні пропозиції для Миколи Тищенка",- написали під фото.
Такий креатив від продавців спровокував безліч жартів. Деякі запропонували варіант не
"для Тищенка" , а
"з Тищенка" . Також нардепові запропонували
"гречку з м'ясом розпочати" .
Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко осоромився, відповідаючи на запитання журналістки про ціни на центральному ринку Києва. Він заявив, що купує гречку по 12, сало по 50, а яловичину по 20 грн за кілограм.