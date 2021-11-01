Електричний кросовер Toyota bZ4X дебютував офіційно в серійному вигляді

Навесні цього року на міжнародному автосалоні в Шанхаї компанія Toyota представила електричний кросовер bZ4X у вигляді концепту, а тепер розкрила вигляд та подробиці серійної моделі, повідомляє 24 Канал.

Японський автогігант ще до прем'єри шоукара повідомляв, що розробляє новий електричний кросовер на платформі e-TNGA разом із Subaru. Пізніше стало відомо, що технічно це буде один автомобіль, який продаватимуть під різними марками, як спортивні купе Toyota GT86 і Subaru BRZ.

Кросовер Toyota bZ4X близький за габаритами RAV4. Новинка спочатку буде доступна з двома силовими установками на вибір: базова оснащена 204-сильним електродвигуном на передній осі, а дорожча пропонує віддачу в 218 сил і повний привід завдяки додаванню другого мотора. Молодша версія має максимальну швидкість 160 км/год, а до першої сотні розганяється за 8,4 секунди, тоді як двомоторна набирає таку швидкість за 7,7 секунди.

Фото: електричний кросовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Фото: електричний кросовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Фото: електричний кросовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Фото: електричний кросовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Обидві версії використовують акумулятор на 71,4 кВт * год, проте машині з одним мотором він забезпечує запас ходу до 500 км (WLTP), а повнопривідної трохи менше, близько 460 км.

Інтер'єр Toyota bZ4X виглядає мінімалістично завдяки тому, що більшість фізичних кнопок і органів стали цифровими і перенесені на великий сенсорний екран мультимедійного центру. Прилади також цифрові. Медіасистема має голосове управління, доступ до хмарних сервісів та багато інших особливостей, про які виробник обіцяє розповісти вже перед виходом новинки на ринок. Кросовер буде доступний у США, Європі, Японії та Китаї з середини 2022 року.

Цікавою особливістю салону є опціонний штурвал, який замінює традиційне кругле кермо. Управління на штурвалі відбувається без прямого механічного зв'язку з колесами за допомогою електроніки.

Toyota bZ4X, як зазначалося вище, отримає близнюка під назвою Subaru Solterra. Технічно це буде ідентичний кросовер, який відрізнятиметься від тойотівського дрібними деталями оздоблення та, можливо, деякими характеристиками.