В Англії футболісту вдалося забити унікальний гол

У неділю, 31 жовтня, в рамках 10-го туру англійської Прем'єр Ліги "Норвіч" протистояв "Лідсу". Матч проходив на стадіоні "Карроу Роуд", повідомляє УНІАН.

Поєдинок аутсайдерів АПЛ завершився мінімальною перемогою "Лідса". Голами у складі тріумфаторів відзначилися Рафінья і Родріго. За господарів поля гол забив Омобаміделе.

"Норвіч" - "Лідс" - 1:2

Голи: Омобаміделе (58) - Рафінья (56), Родріго (60)

Гол Рафіньї в цьому матчі вийшов досить ефектним. Нападник "Лідса" отримав м'яч на підступах до чужого штрафного майданчика, обманним рухом уклав захисника на газон, а потім потужно вистрілив у бік воріт. Дивно, але м'яч пролетів між ніг відразу трьох гравців господарів і закотився у ворота. У мережі пожартували, що взяття воріт було "триочковим".

Після 10-ти зіграних турів в рамках англійської Прем'єр Ліги "Норвічу" поки не вдалося здобути жодної перемоги. "Канарки" з 2 очками в активі займають останнє місце в турнірній таблиці і є головними претендентами на пониження в класі. "Лідс" завдяки перемозі над в цьому турі покинув зону вильоту і тепер займає 17-е місце в турнірці АПЛ з 10 балами в активі.