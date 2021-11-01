Прем'єр доручив посилити перевірку COVID-сертифікатів у "червоних" зонах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування в регіонах, що знаходяться в "червоних" зонах епіднебезпеки. Про це, посилаючись на прес-службу уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було доручено Мінекономіки, Держпродслужбі та Національній поліції активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування у регіонах, що знаходяться у "червоних" зонах епіднебезпеки", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Наголошується, що, за інформацією Національної поліції, за минулий тиждень з метою виявлення підробки COVID-документів було проведено 20 обшуків, з них 3 — у медзакладах та 1 — у туристичній агенції. Задокументовано протягом тижня незаконну діяльність 3 лікарів, вилучено 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та заблоковано 2 Telegram-канали.

Моніторинг також виявив незаконну діяльність понад 60 посередників та 20 медичних працівників, які представляють 13 медичних установ, та 40 веб-ресурсів.

Також у Нацполіції повідомили, що за минулий тиждень розпочато понад 90 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів, з них 55 – за матеріалами Держприкордонслужби.

Загалом розпочато 1 065 кримінальних проваджень, з яких 80 стосовно працівників медичних установ та 35 щодо працівників туристичних агенцій.