Валютний ринок понеділка: хід торгів

Першого робочого дня листопада на міжбанківському валютному ринку спостерігається збалансована торгівля у вузькому діапазоні 26,28-26,31 гривень. І продавців, і покупців сьогодні менше, ніж звичайно.

Більшість імпортерів ще не визначилися з потребами у валюті на новий місяць, а експортери, які отримали виплати компенсації ПДВ минулого тижня, не потребують оборотної гривні та притримують свої валютні запаси, сподіваючись на зростання курсу долара. Національний банк у першій половині дня на ринку не з'являвся, вирішивши взяти паузу та поспостерігати за ситуацією.

Тиша та спокій панує і на готівковому валютному ринку. Сьогодні до обіду готівкового «американця» у Києві продають по 26,36-26,37 гривень, місцями з'являються пропозиції по 26,35, але їх швидко розбирають. Різниця між ціною готівкового та безготівкового долара тримається на рівні 5-7 копійок.

Євро на FOREX росте після різкого падіння минулої п'ятниці, коли за день зниження становило 155 пунктів. До обіду він піднявся до позначки 1,1576 долара і явно спроможний вирости ще. Готівковий євро, який впав у ціні за зниженням у світі, сьогодні продають по 30,45-30,50 гривень. Охочих купити євровалюту, що подешевшала, небагато.

Російський рубль, що опустився до ранку понеділка до 71,20 рублів за долар, зміг відвоювати 50 копійок і на момент написання статті зріс до 70,70 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці продовжив дешевшати; сьогодні його продають по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.

Впав у ціні і польський злотий: оптові обмінні пункти пропонують його сьогодні за 6,58-6,60 гривень.