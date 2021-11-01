На стадіоні "Металург" у Кривому Розі облаштовують "гібридне" поле

В ході реконструкції на стадіоні "Металург" у Кривому Розі буде створене унікальне для області футбольне поле з комбінованим штучно-натуральним газоном, повідомляє УНІАН.

Проект відродження стадіону реалізовується в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Така технологія передбачає, що підготовлену основу застелять полімерним полотном. На ньому компонуватимуть штучний ворс та натуральну траву. Поєднання штучного та натурального газонів зробить поле більш зносостійким, а замінювати пошкоджені сегменти стане легше. Наразі підрядники готують ґрунтову основу під майбутнє поле і прокладають траншею для дренажу.

"Реконструкція криворізького стадіону "Металург" – наймасштабніший спортивний проєкт програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА" , – зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

"Металург" побудували понад пів століття тому. Останніми роками стадіон перебував у незадовільному стані, а після реконструкції він зможе приймати матчі міжнародного рівня.

""Металург" бачив багато баталій, та потім став занедбаним. Тут була розруха. Після повної реконструкції матимемо стадіон європейського рівня. Будівництво іде швидкими темпами" , – заявив народний депутат України Юрій Корявченков.

Джерело: adm.dp.gov.ua

Так, окрім влаштування поля, підрядники працюють і над іншими частинами стадіону. Зокрема, по периметру завершується бетонування трибун. Над однією з них зводять чотириповерхову надбудову, де розмістяться тренерські та роздягальні для команд гравців. Також будуть облаштовані VIP-зони, коментаторські, місця для журналістів.

Джерело: adm.dp.gov.ua

Зараз на об’єкті залучені понад 200 людей та 15 машин. Підрядна компанія планує встигнути із зовнішніми роботами до настання холодів, а потім зосередитися на облаштуванні підтрибунних приміщень. Там облаштують спортивні зали для місцевої ДЮСШ, де можна буде займатися боксом, важкою атлетикою, боротьбою та карате.

Джерело: adm.dp.gov.ua