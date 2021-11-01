У Кремлі починають побоюватися успіхів України – депутат Європарламенту

Існують побоювання, що інтеграція України з ЄС може ще більше роздратувати президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту в Парламентській асамблеї Євронест, член делегації Європарламенту в Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На думку євродепутата, це означає, що в Кремлі починають побоюватися успіхів України.

"Я згоден з тим, що це може ще більше роздратувати Путіна, і я бачу це з недавніх статей пана Медведєва. Але це означає, що в Кремлі починають побоюватися успіхів України. Це дійсно важливо для всіх нас зрозуміти", - сказав Кубілюс.

Він визнав, що "Росія є фактором" того, що ЄС ще не готовий прийняти Україну як член організації.

"Деякі люди у великих столицях кажуть: ми не можемо запропонувати Україні більш амбітний інтеграційний порядок денний навіть щодо ЄС, тому що це може спровокувати Путіна. Ми говоримо протилежне: якщо ми в Європі хочемо мати чітку стратегію щодо Росії з дуже чіткою метою – як допомогти не Путіну, а як допомогти російському суспільству у перетворенні цієї країни назад до демократії – тоді ми маємо розуміти, що приклад успіху України – один із інструментів, які ЄС має у своїх руках, щоб допомогти також Росії”, – пояснив Кубілюс.

Також він додав, що успіх України можна забезпечити лише через євроінтеграцію України.