Токен за мотивами "Гри в кальмара" обвалився майже до нуля

Ціна запущеного за мотивами популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара» токена SQUID обвалилася протягом кількох хвилин із $2856 до $0,005, повідомляє ForkLog.

Акаунт проекту на Twitter і сайт не працюють. Як пише портал Gizmodo, все вказує на те, що творці здійснили екзит-скам і вивели із протоколу кошти користувачів.

Виходячи з адреси контракту, токени SQUID придбали понад 41 тисяч користувачів.

Нагадаємо, ще на момент зростання ціни активу користувачі повідомляли, що не можуть продати SQUID на платформі PancakeSwap.

Також підозрілою була відсутність інформації про команду, вік домену (зареєстрований лише 12 жовтня 2021 року) та неможливість коментувати пости у соцмережах проекту.