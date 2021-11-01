Тоттенгем відправив у відставку головного тренера

Португальський фахівець протримався на посаді наставника лондонського клубу лише чотири місяці, повідомляє Сьогодні.

Після матчу 10-го туру чемпіонату Англії, в якому Тоттенхем програв Манчестер Юнайтед 0:3, був звільнений з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Новина про це 1 листопада повідомив офіційний сайт "шпор".

Разом із португальським фахівцем клуб залишають і його помічники: Ян Катро, Руї Барбоза та Антоніо Діас.

Відставку Нуну Санту прокоментував спортивний директор Тоттенхема Фабіо Паратічі.

"Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення. Нуну справжній джентльмен і йому завжди будуть раді тут. Ми хотіли б подякувати йому та його тренерському штабу і побажати їм успіхів у майбутньому", – цитує слова Фабіо Паратічі сайт Тоттенхема.



Нуну Санту був призначений головним тренером Тоттенхем Хотспур у червні 2021 року. Контракт було підписано до 2023 року. При цьому лондонський клуб влітку міг очолити Паулу Фонсека, але зрештою керівництво зупинило свій вибір на Санту.

Португальський наставник провів на чолі "шпор" 17 матчів. При ньому було здобуто дев'ять перемог при семи поразках та одній нічиїй. Після 10-ти зіграних турів команда посідає восьме місце у турнірній таблиці. Ім'я наступного тренера Тоттенхема обіцяють назвати найближчим часом.