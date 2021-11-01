Смерть, проблеми і розлучення: як місячне затемнення вплине на різні знаки Зодіаку

Відомий астролог Влад Росс ексклюзивно для УНІАН розповів, що 19 листопада буде місячне затемнення, яке негативно позначиться на кількох знаках Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Місячне затемнення принесе в життя Тельців, Левів і Водоліїв негативні емоції та події. Єдиний знак Зодіаку, який відчує на собі позитивний вплив - це Скорпіон.

Водолій

На Водолія чекають складні ситуації в роботі, можливо звільнення з посади та інші неприємності в справах, пов'язаних з побудовою кар'єри.

Лев

У Лева будуть неприємності вдома, смерть в сім'ї, сварки з сусідами, руйнування стосунків з близькою людиною.

Телець

Тельця можуть підвести ділові партнери, а також велика небезпека розлучення.

Скорпіон

Найбільше відчує на собі вплив місячного затемнення Скорпіон, причому цей вплив буде вкрай позитивним. Скорпіону завдяки енергії затемнення все буде вдаватися, і події поблизу дати затемнення будуть складатися чудово.



