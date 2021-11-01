У регіонах "червоної" зони стабілізується захворюваність на COVID-19 - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я вважає, що ситуація з COVID-19 у областях, які першими увійшли до "червоної" зони, уже почала стабілізуватися. Про це сказав міністр Віктор Ляшко на селекторній нараді в понеділок, 1 листопада, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише Андрей Водяной, Лівий берег.

Міністр уточнив, що це Херсонська, Запорізька та Донецька області.

"Стабілізацію показників відзначили у тих регіонах, які одними з перших зайшли до «червоної» зони. Зокрема, це Херсонська, Запорізька та Донецька області", – сказав Ляшко, доповідаючи про стан захворюваності в Україні.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, з них 93,5% людей невакциновано.

При цьому, стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. Так, за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% – невакциновано.