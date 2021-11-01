Порада лікаря: що допоможе за відсутності апетиту вранці

Багато людей прокидаються млявими, сонними та без апетиту. Максимум, що вони можуть зробити, це випити кави. При цьому важливість сніданку, багатого на поживні речовини, добре відома. І, на жаль, гігантська чашка кави на порожній шлунок – це не вдала ідея, повідомляє WomanEL.

Гастроентеролог Нікет Сонпал знає, що вам може допомогти, щоб ви могли почати їсти сніданок.

Коротка ранкова прогулянка може допомогти розбудити травну систему – знахідка для тих, хто не має апетиту вранці. Ходьба стимулює перистальтику, також відому як хвилеподібні рухи м'язів кишечника. Ці рухи задіяють вашу систему травлення і підвищують апетит. Таким чином, ви не тільки сигналізуєте своєму тілу, що настав час поїсти, і прокладаєте шлях до сніданку, що бадьорить, ви також виходите на вулицю і рухаєтеся, що також допомагає підвищити вашу енергію.

Нікет Сонпал вважає, що проста прогулянка скоротить м'язи живота, допоможе позбавитися газів і збереже нормальне травлення.

Правильний сніданок дасть вам багато енергії, щоб розпочати свій день

Білок та клітковина є ключовими поживними речовинами, на які потрібно орієнтуватися вранці. І якщо у вас на кухні є небагато корисних жирів, це навіть краще.

Приклади таких сніданків можуть включати деяку комбінацію яєць, вівса, фруктів, горіхової олії та/або тостів із цільної пшениці.