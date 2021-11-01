Масове отруєння у готелі Єгипту: постраждали українці

Українська туристка розповіла, що серед тих, хто отруївся в готелі Єгипту, є й українці. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook﻿.

Як написала Тетяна Копач, постраждало 13 людей, їх вивозять із готелю.

Загальна кількість постраждалих перевищила 100 осіб.

"Готель не закритий. Вчора нас оглянув місцевий лікар і навіть швидку не викликав, виписав ліки та відправив розбиратися із проблемою самостійно за свої гроші", - написала Тетяна.



facebook.com/tatiana.wild.8

Вона зазначила, що вже дзвонила до посольства Єгипту на екстрений номер.

"З нами говорили, ми залишили свої дані, пообіцяли передзвонити і толку, тиша, а ми, як і раніше, катаємось по номеру" , - зазначила туристка.

У свою чергу турагент сказав, що це "не їхня вина і порекомендував добу не їсти в готелі, небезпечно".

facebook.com/tatiana.wild.8

За даними ЗМІ, в одному з готелів Єгипту (м. Хургада) отруїлися туристи. Інцидент трапився через "людські помилки".

У МЗС України повідомляли, що українців серед постраждалих немає.