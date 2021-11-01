Чеський автовиробник встиг знайти постачальників напівпровідників для своїх моделей і не повинен тепер чекати набуття чинності нових контрактів поставок з 2022 року. Два раніше зупинені заводи в Чехії відновили роботу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

31 жовтня Skoda відновила виробництво машин на двох заводах Чехії. До роботи повернулося складальне підприємство в Млада-Болеславі та завод з випуску DSG у Врхлабі. Відповідно відновився випуск таких моделей, як Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia та Enyaq iV. Підприємство в Квасінах продовжує доукомплектовувати раніше зібрані 50 тис. машин, яким не вистачило мікрочіпів, і вони були на складах марки.

Підраховано, що за 2021 рік чеська автомобільна промисловість недовипустить близько 250 тис. автомобілів. Збитки одного з найбільших секторів економіки країни становитимуть 9 мільярдів доларів.