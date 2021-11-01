Киву затримали правоохоронці
За попередніми даними, правоохоронці зупинили народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву на Столичному шосе. Про це повідомляє Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
Депутату нібито вручили підозру у держзраді за вітання Путіна з днем народження. Але поки що офіційного підтвердження правоохоронців не було.
У свою чергу, Ілля Киіва підтвердив Телеграм-каналу Pavlovsky NEWS інформацію про його затримання правоохоронцями на Московському шосе в Києві.
При цьому, нардеп заявляє, що жодної підозри за держзраду він не отримував, а продовжує перебувати на місці затримання, щоб дочекатися адвоката.
Кива розповів, що його машину зупинили патрульні
"за порушення, якого не було, щоби заробити грошей". За словами Ківи, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.