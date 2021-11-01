Киву затримали правоохоронці

За попередніми даними, правоохоронці зупинили народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву на Столичному шосе. Про це повідомляє Телеграм-канал﻿ "Вартові Еспресо".

Депутату нібито вручили підозру у держзраді за вітання Путіна з днем ​​народження. Але поки що офіційного підтвердження правоохоронців не було.

У свою чергу, Ілля Киіва підтвердив Телеграм-каналу﻿ Pavlovsky NEWS інформацію про його затримання правоохоронцями на Московському шосе в Києві.

При цьому, нардеп заявляє, що жодної підозри за держзраду він не отримував, а продовжує перебувати на місці затримання, щоб дочекатися адвоката.