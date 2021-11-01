Ситуація із киснем в одеських лікарнях критична

Ситуація із киснем в одеських лікарнях залишається надзвичайно напруженою. Про це повідомили на дистанційному засіданні міського оперативного штабу, яке відбулося сьогодні вранці, повідомляє Думська.

Департамент охорони здоров'я мерії керує залишками та плановими надходженнями в ручному режимі. При цьому дефіцит кисню сьогодні є найгострішим з початку кризи.

Точної інформації про наступні поставки кисню до одеських лікарень немає. За інформацією віце-мера Михайла Кучука, сьогодні з Курахового (Донецька область) до Одеси відвантажили 18 тонн кисню.

Автоцистерна прибуде до Одеси мінімум через 12 годин, проте час може збільшитися через необхідність сертифікації вантажу. Тому час його доставки, а також перелік лікарень, до яких він привезе газ, наразі невідомий.

Продовжує працювати технологічна лінія на ОПЗ, проте відвантаження його продукції до одеських лікарень сьогодні не передбачається. Міська рада намагається залучити останні запаси технічного газу, зокрема із резервів підприємства «Краян-Сервіс». Однак за відсутності запасів кисню додаткових постачань до вечора не вистачить.

На засіданні також було обговорено можливість заміни рідкого кисню іншими джерелами. На жаль, повністю відмовитися від медичного кисню (чистота 99,5%) під час лікування тяжких хворих, інфікованих штамом «Дельта», неможливо.