Реал - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" протистоятиме в гостях "Реалу". Гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", повідомляє УНІАН.

Безперечний фаворит поєдинку мадридський "Реал", так вважають і букмекери. Коефіцієнт на перемогу мадридського гранда всього 1.23, в той час як тріумф "гірників" оцінюється коефіцієнтом 13.00. На нічию коефіцієнт 6.80.

Відзначимо, що в матчі проти "Шахтаря" Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Каземіро, також під питанням участь у матчі Каріма Бензема. Враховуючи, що "вершкові" трохи ослаблені, а також те, що донеччанам вкрай важливо взяти хоч якісь очки, цікавою виглядає ставка, що "Шахтар" не програє в Мадриді. Коефіцієнт на цю подію аж 4.50.

Реал-Шахтар: перед матчем