Реал - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" протистоятиме в гостях "Реалу". Гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", повідомляє УНІАН.
Безперечний фаворит поєдинку мадридський "Реал", так вважають і букмекери. Коефіцієнт на перемогу мадридського гранда всього 1.23, в той час як тріумф "гірників" оцінюється коефіцієнтом 13.00. На нічию коефіцієнт 6.80.
Відзначимо, що в матчі проти "Шахтаря" Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Каземіро, також під питанням участь у матчі Каріма Бензема. Враховуючи, що "вершкові" трохи ослаблені, а також те, що донеччанам вкрай важливо взяти хоч якісь очки, цікавою виглядає ставка, що "Шахтар" не програє в Мадриді. Коефіцієнт на цю подію аж 4.50.
Реал-Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі у Києві відібрав очки у "Інтера". У третьому ж турі "гірники" розгромно програли "Реалу" (0:5).
- "Реал"тв 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан:у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Десну" (4:1). А мадридці у своїй національній першості в гостях мінімально обіграли скромний "Ельче" (2:1).
- Обслужить поєдинок Французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.