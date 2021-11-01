Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

У січні-вересні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 811 гривень. Це на 45,6% більше, ніж в цілому по країні (13 604 гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 611 гривень і в Київській області - 13 862 гривень.

Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 482 гривень), в Дніпропетровській (13 414 гривень) і в Миколаївській (13 356 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 882 гривень (80,0%) і в Чернівецькій області - 10 857 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року склала 14 239 гривень. За останній рік (у порівнянні з вереснем минулого року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 6,9%.