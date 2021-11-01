Кабмін виділив ще 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

У нинішню хвилю COVID-19 в Україні значно зросло споживання кисню хворими на коронавірус. Кабінет міністрів додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій. Про це, із посиланням на прес-службу Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"За підсумками наради, профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд виділив додатково 400 млн грн", – випливає із повідомлення.

У МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню.

За даними профільного міністерства, останнім часом значно зросло споживання кисню, тому МОЗ працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.