Чи пустять до пункту вакцинації у ТРЦ без тесту на коронавірус

Для того, аби потрапити до пункту вакцинації в ТРЦ, не потрібно при собі мати ПЛР-тест, аналіз на антиген або довідку про одужання від COVID-19. Потрібно лише сказати на вході, що ви прямуєте до пункту вакцинації.

Про це йдеться в Telegram-каналі медичної інформаційної системи Helsi﻿.

"Якщо ви прямуєте на щеплення до центрів масової вакцинації, пцр/іфа тести або довідка про одужання не потрібні. На вході до ТРЦ необхідно вказати, що ви йдете на щеплення" , - написали в Telegram.

Також, у деяких центрах вакцинації облаштовані окремі входи для отримання щеплень, а у більшості пунктів з'явилися 2 окремі черги – за онлайн-записом через Helsi та за "живою" чергою.