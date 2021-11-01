"МВС провалилося": Кива озвучив причину затримання на дорозі

Правоохоронці вже відпустили народного депутата Іллю Киву, автомобіль якого зупинили у Києві посеред дороги. Підозра у держзраді йому так і не була вручена, повідомляє Сьогодні.

Відповідне відео він виклав у Telegram.

На його запитання, чи є до нього як народного депутата претензії, правоохоронці відповіли негативно, але зазначили, що він нібито порушив правила дорожнього руху.

"Сьогодні співробітниками Нацполіції було зупинено мій автомобіль із претензією на те, що мій автомобіль та документи в ньому є незаконними. Було викликано слідчо-оперативну групу – проїзд моєї машини був заблокований. Приїхавши на місце, слідча група переконалася у законності всіх моїх документів і на сьогоднішній момент до мене як народного депутата жодних питань немає" ,- сказав Кива.

Він заявив, що нібито на нього йде системний тиск, і його намагаються вивести з рівноваги.

"МВС провалилося. Я заявляю з повною відповідальністю за кожне сказане слово", – сказав нардеп і додав, що поліція поїхала і дала йому спокій без будь-яких претензій.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав у Telegram, що підозру Киві так і не було вручено.