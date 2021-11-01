Добкін визнав свою поразку на виборах мера Харкова
У Харкові кандидат у міські голови Михайло Добкін, який, за даними екзитполів, отримав другий результат на виборах у Харкові, планує продовжувати політичну боротьбу та контролювати владу обласного центру. Про це, посилаючись на відповідний текст зі сторінки Добкіна в соцмережі, повідомляє Depo.ua.
"Після загадкової смерті Кернеса, ухвалюючи рішення балотуватися в мери Харкова, я чудово розумів, на що я йду, а головне – з ким і з чим мені доведеться зіткнутися. Але це був мій вибір, і починаючи з січня, у процесі наступних десяти місяців виборчої боротьби у Харкові, я лише зміцнився у правильності прийнятого раніше рішення", – написав Добкін.
Також він згадав, що до 16-00 вчорашнього дня вони
"з провладним опонентом" були практично на рівних за підтримкою виборців.
"З огляду на всі потуги його (опонента – ред.) адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б", – стверджує в минулому мер Харкова.
Добкін запевнив, що, незважаючи на результати голосування, продовжуватиме
"контролювати всі роздані обіцянки тимчасової влади та всі їхні рішення".
"Чим би сьогодні не закінчилися підрахунки - знайте, я і мої однодумці нікуди не подінемось. Після завершення цього "цирку" зробимо розбір польотів. Усе проаналізуємо, проведемо роботу над помилками - і далі в бій. Контролюватимемо всі роздані обіцянки тимчасової влади і всі їх прийняті рішення. Нас набагато більше, ніж їм хотілося б", — підсумував Добкін.