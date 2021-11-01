Добкін визнав свою поразку на виборах мера Харкова

У Харкові кандидат у міські голови Михайло Добкін, який, за даними екзитполів, отримав другий результат на виборах у Харкові, планує продовжувати політичну боротьбу та контролювати владу обласного центру. Про це, посилаючись на відповідний текст зі сторінки Добкіна в соцмережі, повідомляє Depo.ua.

"Після загадкової смерті Кернеса, ухвалюючи рішення балотуватися в мери Харкова, я чудово розумів, на що я йду, а головне – з ким і з чим мені доведеться зіткнутися. Але це був мій вибір, і починаючи з січня, у процесі наступних десяти місяців виборчої боротьби у Харкові, я лише зміцнився у правильності прийнятого раніше рішення", – написав Добкін.

Також він згадав, що до 16-00 вчорашнього дня вони "з провладним опонентом" були практично на рівних за підтримкою виборців.

"З огляду на всі потуги його (опонента – ред.) адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б", – стверджує в минулому мер Харкова.

Добкін запевнив, що, незважаючи на результати голосування, продовжуватиме "контролювати всі роздані обіцянки тимчасової влади та всі їхні рішення" .