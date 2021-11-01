ЗМІ повідомили про можливий продаж Rozetka

Казахстанська фінтех-компанія Kaspi.kz має намір придбати найбільший в Україні інтернет-магазин Rozetka, повідомляє UBR.

Потенційні учасники угоду не підтвердили, але не спростували цю інформацію. Спостерігачі оцінили активи у межах $600-890 млн.

Одне із джерел на умовах анонімності зазначило, що і Rozetka, і Prom.ua, і MakeUp належать інвестиційній компанії Horizon Capital. Якщо предметом угоди є всі три активи, їх вартість перевищує $500 млн, припустив він.

За його словами, інформація про цю угоду з'явилася у бізнес-середовищі кілька тижнів тому.

У Kaspi.kz відповів, що "чутки не коментують". Засновник та керівник Rozetka В'ячеслав Чечеткін поки що питання залишив без відповіді, а в Prom.ua, "родинні" Rozetka, утрималися від коментарів.

Раніше Kaspi.kz придбала платіжну систему Portmone.com, потім купила БТА Банк.