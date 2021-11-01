Путін погрожує кораблю НАТО: "Можемо подивитися у приціл"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував захід у Чорне море американського флагманського корабля Mount Whitney, який має намір брати участь в операціях НАТО, повідомляє Українська правда.

"Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони".

Президент Росії заявив, що систему повітряно-космічної оборони РФ "потрібно вдосконалювати і далі".

Він заявив, що причина цього – "зростаюча інтенсивність авіації НАТО" поблизу Росії та Чорного моря.