Зеленський попросив у еміра Катару трохи газу для України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомляє Ділова столиця.
Зустріч відбулася сьогодні на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).
Сторони обговорили можливість та умови постачання в Україну катарського зрідженого газу.
"Одне з головних наших спільних завдань – активізація торговельно-економічного співробітництва", – наголосив Зеленський.
Також особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між Україною та Катаром.
Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.
Крім того, президент подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.
Зеленський також повторив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.