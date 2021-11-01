Похолодання до 6°С та дощі: де буде найхолодніше 2 листопада

З настанням листопада погода в Україні почала псуватися остаточно. На більшість регіонів ідуть дощі, а в столиці температура вдень може опуститися до мінімальних 6°С.

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Отже, у вівторок, 2 листопада, у всіх східних та більшості західних областей температура становитиме 11-13°С удень і від -1°С на заході до 7°С на сході вночі. У всіх північних, а також у Київській областях буде прохолодно – близько 6-11°С удень і від -1°С у столиці до 4°С на півночі вночі. У решті центральних областей, а також на Закарпатті очікується температура 9-12°С удень і від -1°С у Закарпатській області до 7°С у центрі вночі. Найтепліше буде в усіх південних областях, а також у Криму – там обіцяють близько 12-16°С удень та від 5 на півдні до 11°С на півострові вночі.

Дощі 2 листопада очікуються по всій Україні, крім її західної частини – там буде все ще сухо та хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру країною очікується на рівні 7-18 км/год, у центрі та в Криму місцями можливі шквали до 22 км/год. На заході очікується вітер близько 11-22 км/год. Найбільш вітряно буде на сході країни – 14-25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 2 листопада в західних, східних, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 2 листопада очікується температура від 5 до 8°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і дощ.