Coca-Cola стала власником відомого бренду спортивних напоїв

Компанія Coca-Cola Co. стала власником 100% акцій американського виробника спортивних напоїв BodyArmor, викупивши 85%, що залишилися, за $5,6 млрд. У 2018 році компанія інвестувала в BodyArmor $300 млн і стала власником 15% частки, повідомляє UBR.

Серед інвесторів, у яких компанія викупила 85%, – Keurig Dr Pepper, якій належали 12,5%, баскетболіст Джеймс Харден, бейсболіст Майкл Траут та родина загиблого у 2020 році Кобі Брайанта.

BodyArmor стане однією зі складових частин північноамериканського підрозділу Coca-Cola, зберігши центральний офіс у Нью-Йорку. Її топ-менеджери, включаючи співзасновника Майка Репола та президента Брента Хасті, залишаться на своїх позиціях у рамках окремо укладеної угоди. У 2022 році вони займатимуться розробкою стратегії компанії на наступні роки.

"Ми раді прийняти BodyArmor в компанію Coca-Cola і працювати спільно з Майком Реполом і його командою в ході наступного етапу розвитку їхньої компанії" , - сказано в повідомленні прес-служби.

BodyArmor заснована у 2011 році. Виробляє спортивні напої, що не містять цукрозамінників, підсолоджувачів та барвників, а також лужну воду. Її виручка у 2018 році склала близько $250 млн. Цього року показник прогнозується на рівні $1,4 млрд.