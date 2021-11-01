Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
Президент Володимир Зеленський провів розмову з поки ще канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч лідерів держав відбулася на полях екологічного саміту в Глазго, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.
На порядку денному переговорів Зеленського з Меркель, серед іншого, було питання урегулювання військового конфлікту на Донбасі.
"Під час зустрічі у Глазго з Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - розповів президент після зустрічі.
Нагадаємо, напередодні з Меркель про Україну говорив президент США Джо Байден. Лідери держави говорили про енергетичну безпеку України після запуску "Північного потоку-2".