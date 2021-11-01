У Японії чоловік у костюмі Джокера підпалив вагон метро: 17 поранених
На Гелловін 31 жовтня у токійському метро чоловік у костюмі Джокера розлив бензин та підпалив вагон, через його дії постраждали 17 людей, повідомляє Українська правда.
За словами свідків, чоловік був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Після підпалу він розгулював вагоном і лякав пасажирів довгим ножем.
24-річного винуватця затримала поліція. Видання Kyodo повідомляє, що він сказав правоохоронцям, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.
Затриманий також заявив, що "хотів убити когось із червня", відколи звільнився з роботи і припинив спілкуватися з друзями.
Напад стався близько 20:00 за місцевим часом.
На відео, котрі зняли очевидці, видно, як пасажири втікають від зловмисника та вилазять з вікон поїзда після аварійної зупинки.
Повідомляється, що 17 людей отримали поранення, 3 з них отримали серйозні поранення.