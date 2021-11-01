У Японії чоловік у костюмі Джокера підпалив вагон метро: 17 поранених

На Гелловін 31 жовтня у токійському метро чоловік у костюмі Джокера розлив бензин та підпалив вагон, через його дії постраждали 17 людей, повідомляє Українська правда.

За словами свідків, чоловік був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм. Після підпалу він розгулював вагоном і лякав пасажирів довгим ножем.

24-річного винуватця затримала поліція. Видання Kyodo повідомляє, що він сказав правоохоронцям, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.

Затриманий також заявив, що "хотів убити когось із червня", відколи звільнився з роботи і припинив спілкуватися з друзями.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом.

На відео, котрі зняли очевидці, видно, як пасажири втікають від зловмисника та вилазять з вікон поїзда після аварійної зупинки.

Повідомляється, що 17 людей отримали поранення, 3 з них отримали серйозні поранення.

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