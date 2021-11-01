Зеленський виступив за встановлення камер спостереження у дитячих садках

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати пропозиції петиції щодо обладнання закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться у відповіді Президента на відповідну петицію, передають Українськi новини.

"Водночас зазначаю, що, відповідно до закону України "Про Кабінет Міністрів України", саме уряд України забезпечує проведення політики у сфері освіти та науки. Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням про комплексне опрацювання Ваших пропозицій, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян", - йдеться у ньому.

Згідно з текстом петиції, пропонується розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до чинного законодавства, які встановлюватимуть обов'язок для всіх закладів дошкільної освіти обладнати свою територію системами відеоспостереження, у тому числі коридори, їдальні, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення загального користування, крім вбиральнь та роздягалень, з можливістю (правом) для батьків та керівництва дошкільного навчального закладу віддалено спостерігати у режимі реального часу за територією навчального закладу.

Відповідна петиція подана у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як з боку їхніх однолітків, так і з боку вихователів, що проявляється у моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження та знущання, словесні образи і т.п.) та/або фізичному насильстві.