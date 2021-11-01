Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Вільнюс

Вильоти: ср, нд

Вартість: 242 гривні

Варшава (Модлін)

Вильоти: ср, нд

Вартість: 242 гривні

Познань

Вильоти: чт, нд

Вартість: 242 гривні

Мілан (Бергамо)

Вильоти: вт, сб

Вартість: 242 гривні

Краків

Вильоти: пн, пт

Вартість: 242 гривні

Будапешт

Вильоти: чт, НД

Вартість: 242 гривні

Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.