Ryanair відновлює польоти з Харкова

Ryanair відновлює польоти з Харкова

Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Вільнюс

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Варшава (Модлін)

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Познань

  • Вильоти: чт, нд
  • Вартість: 242 гривні

Мілан (Бергамо)

  • Вильоти: вт, сб
  • Вартість: 242 гривні

Краків

  • Вильоти: пн, пт
  • Вартість: 242 гривні

Будапешт

  • Вильоти: чт, НД
  • Вартість: 242 гривні

Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.

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