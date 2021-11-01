Ryanair відновлює польоти з Харкова
Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Вільнюс
- Вильоти: ср, нд
- Вартість: 242 гривні
Варшава (Модлін)
- Вильоти: ср, нд
- Вартість: 242 гривні
Познань
- Вильоти: чт, нд
- Вартість: 242 гривні
Мілан (Бергамо)
- Вильоти: вт, сб
- Вартість: 242 гривні
Краків
- Вильоти: пн, пт
- Вартість: 242 гривні
Будапешт
- Вильоти: чт, НД
- Вартість: 242 гривні
Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.