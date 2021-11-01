Скороход викликали на повторний допит через смерть Полякова

Національна поліція викликала на допит нардепа від групи "За Майбутнє" Ганну Скороход у справі про смерть депутата Антона Полякова після її заяв в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Українським новинам повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє "ДС".

За його словами, Скороход викликали на новий допит після того, як 31 жовтня вона у прямому ефірі заявила, що Полякова було вбито, а поліція поширює брехню про обставини смерті.

"Процесуальна реакція вже є. Співмешканку (Скороход) уже запросили на ще один допит сьогодні ж" , — повідомив Єнін.

Інших деталей він не уточнив, наголосивши, що зможе їх повідомити після допиту Скороход.

Разом із тим, як повідомили агентству в МВС, слідство продовжує відпрацьовувати окрім інших версій і версію вбивства Полякова.