Бельгійська компанія ініціювала арбітраж проти України

Зарегистрированная в Бельгии открытая акционерная компания SREW N.V., являющаяся владельцем 75% уставного капитала ООО "Днепро-Бугская ВЭС", инициировала арбитраж против Украины, запрос на арбитражное рассмотрение она зарегистрировала в Международном центре по урегулированию споров (ICSID) 28 октября 2021 года.

Согласно информации на сайте ICSID, ответчиками по иску определены Министерство энергетики, Минюст и МИД Украины.

Основой для арбитража является нарушение BIT Belgium-Luxembourg - Ukraine 1996, соглашения между правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 20 мая 1996 года, указано в сообщении.

Управляющий партнер консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе на рынке "зеленой" энергетики, Юрий Кубрушко отметил, что это вторая компания из сектора возобновляемой энергетики после Modus Energy International, которая начала полноценный арбитраж против Украины в этом году.

Вместе с тем он обратил внимание на отличие причин, способствовавших инициированию арбитражей.

"Главным отличием кейса Srew N.V от кейса Modus является то, что в первом случае речь идет о ВЭС, которую не смогли построить из-за кризиса в секторе ВИЭ, а Modus оспаривает ухудшение условий работы уже построенных СЭС", – пояснил Кубрушко.

Согласно информации, опубликованной на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 10 июля 2019 года правление ЕБРР утвердило выдачу кредита на реализацию проекта "Днепро-Бугской ВЭС" в размере EUR51,8 млн, но затем банк отказался от финансирования проекта. В настоящий момент статус реализации проекта финансирования строительства Днепро-Бугской ВЭС общей стоимостью EUR179,488 млн значится на сайте ЕБРР как "отмененный".

"Из-за кризиса неплатежей от "Гарантированного покупателя" в адрес ВИЭ-генерации и враждебного отношения к инвесторам со стороны государства во второй половине 2019 – первой половине 2020 годов, реализация проекта была остановлена", – выразил мнение эксперт.

По данным из открытых источников, владельцами ООО "Днепро-Бугская ВЭС" с уставным капиталом 450 тыс. грн выступают бельгийская SREW N.V. (75%), принадлежащая Saffelberg Investment, и кипрская DB-WPS Limited (25%), бенефициарами которой выступают украинцы Виктор Кузнецов, Дмитрий Стратиевский и Роман Шпанов. Конечными бенефициарными собственниками SREW N.V. указаны бельгийцы Йос Сльойс и Том Хэнсон.

Ранее, в 2021 году основанная в Бельгии Томом Хэнсоном открытая акционерная компания "Гринворкс Холдинг" продала другой свой проект в ветроэнергетике Украине – ООО "Приднепровские ланы", реализующее проект сооружения ВЭС 73 МВт в Белозерском районе Херсонской области. Покупателем выступила компания CWP Europe – подразделение международной компании по развитию энергетической инфраструктуры CWP Global, работающей в Австралии и Европе.

ЕБРР уточнил, что получателем средств в рамках проектного финансирования выступает специально созданное предприятие ООО "Днепро-Бугская ВЭС", принадлежащее трем спонсорам этого проекта - Akuo Energy SAS (Франция), Saffelberg Investment NV и Aeolus Invest NV (обе - Бельгия), которое будет заниматься им от девелопмента до управления после запуска.

Общая стоимость проекта тогда оценивалась в EUR188,64 млн. Проект должен был состоять из 25 установок на побережье Днепро-Бугского лимана номинальной мощностью 4,4 МВт каждая, которые намеревалась поставлять компания Nordex. В рамках проекта планировалось строительство ЛЭП 150 кВ до подстанции "Посад-Покровская" протяженностью 27,3 км из 194 опор. В конце 2018 года предполагалось, что строительство ВЭС будет начато в 2019 году и продлится примерно 12 месяцев.