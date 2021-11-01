Україна вирішила допомогти з газом Болгарії та Сербії

Через аварію на газопроводі "Турецький потік" зупинилася подача газу до Сербії та Угорщини, у зв'язку з чим Україна запропонувала транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів, повідомляє Ділова столиця.

Керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон зазначив, що про аварію на газопроводі повідомив вранці 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz. Відомо, що стався розрив нового газопроводу – продовження "Турецького потоку".

За словами Макогона, українська ГТС на відміну від потоку має додаткову маневреність мережі.