Україна вирішила допомогти з газом Болгарії та Сербії
Через аварію на газопроводі "Турецький потік" зупинилася подача газу до Сербії та Угорщини, у зв'язку з чим Україна запропонувала транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів, повідомляє Ділова столиця.
Керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон зазначив, що про аварію на газопроводі повідомив вранці 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz. Відомо, що стався розрив нового газопроводу – продовження "Турецького потоку".
За словами Макогона, українська ГТС на відміну від потоку має додаткову маневреність мережі.
"Цей аспект завжди буде перевагою перед "однотрубними", а тим більше підводними маршрутами. Що суттєво впливає на безпеку, надійність і безперебійність постачання газу… Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії", — підкреслив він.