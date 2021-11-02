Які квіти подарувати жінці за знаком Зодіаку: поради астрологів

Букет красивих квітів – дуже бажаний подарунок практично для будь-якої жінки. Якщо ви не знаєте переваг дами в квітах або погано з нею знайомі – на допомогу прийде її знак Зодіаку. Він підкаже, якому букету жінка зрадіє найбільше, повідомляє УНІАН.

Овен

Пристрасні і чуттєві Овни люблять найрозкішніші квіти. Ідеальним варіантом для них будуть червоні троянди. А ось букету ромашок зрадіє дуже мало Овнів.

Телець

Тельці – вельми господарські і приземлені дами. Їм подобаються красиві і витончені квіти. Найкращим подарунком для них стане букет лілій або кремових троянд. Тельцям навряд чи сподобаються орхідеї і тюльпани.

Близнюки

Мінливі і непостійні Близнюки люблять як скромність, так і яскраву красу. Квіти, які відповідають їх смакам – нарциси і жасмин. Найменше їм подобаються орхідеї.

Рак

Жінки-Раки вважаються дуже ніжними і романтичними натурами. Букет для них повинен бути відповідним: витонченим і величним. Хороший варіант – жовті кали.

Лев

Жінки цього знака вважаються вельми самозакоханими. Вони люблять розкіш і багатство. Подаруйте їм червоні троянди або півонії. Подбайте також про розкішний декор і золоті стрічки.

Діва

Діви стримані і холодні натури, в минулому – часто відмінниці. Їм підійдуть строгі і класичні квіти, наприклад, айстри або гвоздики. Вони рідко люблять гладіолуси.

Терези

Жінки цього знака відомі своєю романтичністю, добротою і в той же час легкою стервозністю, примхливістю. Їм подобаються лілові і фіолетові квіти. Терезам сподобаються орхідеї, хризантеми і айстри.

Скорпіон

Таку творчу і незвичайну жінку не здивуєш звичайним букетам. Звичайно, вони зрадіють і трояндам, але навряд чи надовго запам'ятають такий подарунок. Зате букет різнокольорових хризантем або мімоз їх дуже вразить.

Стрілець

Стрільці дуже кокетливі і люблять увагу до себе. В глибині душі вони дуже ніжні, хоч і не показують цю рису. Стрільцям буде приємно отримати флокси або нарциси. У букеті для Стрільців використовуйте зелень і дрібні квіточки.

Козеріг

Дами цього знака дуже консервативні і не люблять нестандартні квіти з незвичайними кольорами. Їх порадують троянди, жоржини, півонії.

Водолій

Отримати прихильність такої креативної жінки допоможуть екзотичні квіти. Водолії можуть зрадіти квітці в горщику, хоча і букет їм буде приємно отримати. Даруйте такий дамі кали, спатифілум, антуріум.

Риб

Зовні холодні і мовчазні Риби приховують в собі ураган ніжності. Найбільше їм подобаються квіти кремового, блакитного, ніжно-рожевого кольору. Від букета ніжних альстромерій або анемонів Риби будуть в захваті.