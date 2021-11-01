Кисню виробляється більше, ніж споживається - МОЗ

В Україні для медичних потреб виробляється кисню більше, ніж споживається﻿. Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє Ділова столиця.

"Кисню, що виробляється в Україні, більше, ніж споживаного... За добу виробляється понад 400 тонн рідкого кисню, це той кисень, який іде на потреби системи охорони здоров'я. Споживання також до 400 тонн" , — сказав Комарида.

Він додав, що заводи, що зупинялися на регламентні роботи, вже відновили постачання кисню в систему охорони здоров'я.

Комарида пояснив, що як такого дефіциту кисню в Україні немає, були проблеми із логістикою.

"Якщо ми візьмемо кисень, це не просто перелити з однієї ємності в іншу. На годину заводом, то для того, щоби завантажити 20-тонну машину, потрібно приблизно 40 годин, і коли ми бачимо, що в лікарню вночі госпіталізують багато пацієнтів, то вранці цій лікарні потрібно набагато більше кисню, ми намагаємося забезпечити її киснем — і виникають певні логістичні збої" , — сказав Комарида.

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Щодо постачання кисню з Польщі, перший заступник міністра зазначив, що основні виробники кисню історично знаходяться на сході України, тому при постачанні кисню до лікарень західних областей зручніше це робити саме з Польщі.

"З Польщі набагато ближче привезти кисень до західної України, ніж везти його через усю Україну зі сходу. Тому логістично можуть бути різні нюанси. За моєю інформацією, з Польщі надходить приблизно 100 тонн кисню на тиждень. Чи тривалі ці контракти, я не можу сказати. Але це не супергостра потреба для України — закуповувати в Польщі. Особливо після того, як заводи запустилися. Все залежатиме від кількості нових випадків, кількості споживання та власне від логістики кисню" , — сказав Комарида.

Якщо потреба у кисні зросте, то, за словами Комариди, усередині країни буде розгорнуто додаткові потужності.