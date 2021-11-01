Валютний ринок понеділка: підсумки дня

Першого робочого дня листопада торги на міжбанківському﻿ валютному ринку пройшли в тихій, спокійній обстановці. Котирування безготівкового долара змінювалися вкрай незначно.

Початок нового місяця ознаменувався зниженням ділової активності та зменшенням кількості операцій, що проводяться на міжбанку. Незважаючи на те, що періодично то продавців, то покупців ставало більше, сьогодні вони змогли досягти повного консенсусу та забезпечити робочий режим без втручання Національного банку, який уперше за більш ніж місячний період взяв паузу та не з'явився на ринку. Основна маса угод була здійснена у вузькому діапазоні 26,28-26,31 гривень, і лише після обіду котирування ненадовго пішли вгору, але на закриття знову знизилися.

Закрили торги п'ятниці на тому ж рівні на продажу та на 4 копійки вище на покупці, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,23/26,33 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися так само широко, як і минулої п'ятниці: спред на старті становив 10 копійок. Перша угода за ціною 26,2915 гривень відбулася о 9:35. На старті торгів продавці виявляли велику активність, тому котирування почали знижуватися і до 11-ї ранку досягли денного мінімуму – 26,275 на купівлі та 26,29 гривень на продажу. На ці ціни виявилося багато охочих купити, тож далі опуститись не вдалося. До 14 години операції йшли у вузькому діапазоні 26,28-26,31 гривень, але після обіду вихід великих покупців рушив котирування ще вище. Протягом півгодини вони піднялися до 26,32 гривні на купівлі та 26,35 гривні на продажу. За такими цінами вже було комусь продавати, тому весь попит швидко задовольнили, і котирування до кінця торгів дещо знизилися.

Котирування закриття – 26,30/26,32 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 40 млн. доларів порівняно з минулою п'ятницею і склав 134,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2887 гривень.

Офіційний курс долара на 2 листопада встановлено на позначці 26,2933 гривні за долар, зростання на 1,66 копійки.

Офіційний курс євро на 2 листопада встановлено на позначці 30,4358 гривні за євро, зниження на 15,95 копійок.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва протягом дня залишався стабільним на рівні 26,36–26,37 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1592 долара. Після різкого падіння минулого тижня євро скоригувався до позначки 1,1593 долара; на момент написання статті він продовжує йти нагору. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,45-30,50 гривень, при цьому відновлення євро на світовому ринку поки що не вплинуло на його ціну в Україні.

Російський рубль, який встановив минулого тижня новий річний максимум, у понеділок впав до 71,55 рублів за долар, оскільки закінчення податкового періоду в Росії призвело до зниження пропозиції валюти. Станом на 19:00 за київським часом він торгується у діапазоні 71,45-71,55 рублів за долар. Готівковий карбованець у Києві за понеділок подешевшав на 3 копійки, з 3,73-3,75 до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів.