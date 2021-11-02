"Білій книзі" біткоїну 13 років: цікаві факти про документ

Знаменита "біла книга" біткоїну відзначає свій день народження – технічний документ "Bitcoin: однорангова електронна грошова система" було опубліковано 13 років тому. За цей час перша криптовалюта значно змінилася, але ім'я її автора все ще залишається загадкою, повідомляє Обозреватель.

З цього приводу представляємо вам 13 найважливіших фактів про легендарний документ.

1. Два "дні народження"

Дев'ятисторінковий документ було представлено на сайті Bitcoin.org 31 жовтня 2008 року. Цей день вважається однією з ключових дат в історії біткоїну – нарівні з 3 січня 2009 року, коли було згенеровано генезис-блок (блок 0) – основа всієї торгової системи BTC та прототип усіх інших блоків у блокчейні.

2. "Батько" біткоїну

"Біла книга" вважається одним із найвпливовіших документів із програмування, який започаткував повноцінну фінансову революцію. Автором "книги" вважається загадковий Сатоші Накамото – а у 2011 році він зник, і за весь цей час його особистість і залишилася нерозгаданою.

3. Псевдобатьки

Авторство "білої книги" і відповідно створення першої криптовалюти неодноразово приписувалося різним людям. Найодіознішим із них є австралійський підприємець Крейг Райт – у 2021 році Високий суд Лондона визнав його права на "білу книгу". Але думки криптоспільноти з цього приводу різняться – хоть вірить Райту, а хтось ні.

4. Перші 50 біткоїнів не можуть бути витрачені

За створення "нульового блоку" було отримано винагороду в розмірі 50 BTC, але витратити їх неможливо, тому що Накамото вказав у його коді веб-адресу, при активації якої відображається повідомлення про помилку. Тому навколо цього блоку вже багато років існують суперечки – це була випадкова помилка чи задум творця першої криптовалюти.

5. Концепція Накамото

У своєму документі автор у суворому академічному стилі виклав технологію нової грошової системи, яку назвав Bitcoin. Нові монети в мережі генеруються завдяки алгоритму Proof-of-Work, описаному Адамом Беком під час створення Hashcash.

6. Зростання ціни в 7 мільярдів разів

Сама мережа була запущена трохи пізніше – 3 січня 2009 року. На той момент вартість одного токена становила якісь $0,0008, але з того часу вона збільшилася більш ніж у 7 млрд разів і на сьогоднішній день перевищує $62 тис, а капіталізація біткоїну становить понад $1 трлн.

7. Перекладено на десятки інших мов

"Біла книга" біткоїна перекладена з англійської на 35 інших мов, включаючи українську та російську. Уряди деяких країн світу (зокрема, Колумбії та Естонії) настільки перейнялися ідеєю BTC, що навіть опублікували цей документ на своїх сайтах.

8. Ні майнінгу, ні блокчейну

У самій "білій книзі" ви знайдете поняття "майнінгу" (від англ. mining - видобуток з корисними копалинами) криптовалюты. Автор називає цей процес "генеруванням" (від англ. Generating - створення). Крім того, Сатоші жодного разу не згадує у своєму дітищі "блокчейн" (block chain), але використовує натомість поняття "ланцюжка доказів виконаної роботи на основі хешування" (chain of hash-based proof-of-work).

9. Найоб'ємніший розділ

Найдовшою частиною оригінального документа (тобто його англомовної версії) є 11-й розділ "Оцінка" (Calculations). Він містить 559 слів і присвячений доказу того, що атакуючий не зможе обійти "чесні вузли".

10. (Не)обмежена межа

Хоча Накамото стверджував, що біткоїн може масштабуватись і "ніколи не досягне стелі масштабування", максимальна кількість створеної криптовалюти обмежена 21 мільйонами BTC. З них було видобуто вже 18 860 631 – близько 90% про загальну емісію. Таким чином, "вакантними" залишаються менше 2,2 млн біткоїнів.

11. Повага вчених

Зважаючи на незаперечну важливість на сьогоднішній день криптовалюти загалом, і в біткоїна зокрема, робота Сатоші Накамото багаторазово ставала об'єктом наукових досліджень та цитувань у солідних наукових виданнях. За даними Google Scholar, документ "Bitcoin: однорангова електронна грошова система" процитував 17 201 раз.

12. Розмір блоку

Описане накамото обмеження розміру блоку 1 мегабайтом, як і 10-хвилинні інтервали між блоками, вважаються спірними питаннями. Багато наступних блокчейн-мереж успішно використовують блоки більших розмірів і менших інтервалів. Тому обґрунтованість подібної архітектури залишається під питанням у довгостроковій перспективі.

13. Сатоші помилявся

Деякі речі автор "білої книги" не міг передбачити. Наприклад, він був упевнений, що більшістю учасників системи будуть майнери, які використовують власні процесори (видобуванням монет уже давно займаються спеціальні "ферми"), або що алгоритм ECDSA - це найкращий варіант криптопідпису (зараз набагато вигідніше використовувати підписи на основі техніки Шнорра або BLS) .