Суд у Гаазі прийняв свідчення російського концерну "Алмаз-Антей"

Окружний суд Гааги дозволив долучити до справи про аварію рейсу MH17 у червні 2014 року в місті Сніжне Донецької області відповіді російського оборонного концерну "Алмаз-Антей" на питання захисту.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство РІА Новини.

Концерн знову заявив, що сценарій, за якого ракету запустили з боку Сніжного та Першотравневого, за його даними, не підтверджується.

Показання були надані письмово у вигляді відповіді питання. Суд долучив їх до справи.