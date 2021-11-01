Провал опозиції в Грузії: Саакашвілі не допоміг

У другому турі місцевих виборів у Грузії опозиція здобула перемогу лише в одному з 20 муніципалітетів, повідомляє Корреспондент.

Міхайло Саакашвілі повернувся до Грузії і навіть сів до в'язниці – все заради перемоги опозиції на місцевих виборах. Але навіть такі зусилля виявилися марними – на партію екс-президента чекав грандіозний провал. Чому ж грузини не повірили у Саакашвілі?

Другий шанс не спрацював

Програвши перший тур місцевих виборів, грузинська опозиція, а насамперед - партія Саакашвілі Єдиний національний рух (ЄНР), мала шанс на реванш у другому. Кандидати від опозиції вийшли у другий тур у всіх найбільших містах країни, а в трьох (Батумі, Кутаїсі та Зугдіді) випереджали представників влади.

Це давало шанс, що політична криза в країні принаймні перейде у цивілізовану форму – опозиція виграє кілька посад мерів і завдяки їм зможе не лише атакувати владу, а й пропонувати альтернативу. Втім, другий тур місцевих виборів, що пройшов 30 жовтня, знищив шанси на такий сценарій.

Партія влади здобула перемогу у всіх містах – навіть у тих, де за результатами першого туру лідирували опозиціонери. Опозиція вже заявляє про фальсифікацію цих результатів та вкрадену перемогу, готуючись захищати результати виборів.

Епіцентром виборчих перегонів традиційно стала столиця. У Тбілісі, за даними ЦВК, у другому турі проголосували майже півмільйона виборців. За попередніми даними, у Тбілісі кандидат у мери від правлячої партії, у минулому відомий футболіст Каха Каладзе перемагає і залишається на посаді мера. Він здобув майже 56% голосів. За його суперника, голову ЄНР Ніку Мелію проголосували 44% виборців.

Єдиним винятком, де опозиційний кандидат здобуває перемогу, став муніципалітет Цаленджиха на заході Грузії. Тут кандидат від ЄНР Георгій Харчилава випереджає свого суперника з правлячої партії Гогу Гулердаву приблизно на два відсотки.

Говоритиме вулиця

Схоже, що нове вуличне протистояння влади та опозиції стає неминучим.

"Я обіцяю, що боротьба буде безкомпромісною", - заявив Ніка Мелія.

До того ж залишається інтрига навколо майбутнього Саакашвілі, який продовжує голодувати у в'язниці. Відступати опозиції вже нема куди.

"Звичайно, фактор Саакашвілі відіграв дуже серйозну роль. Прихильники обох партій максимально мобілізувалися. Але Саакашвілі - це вчорашній день. Тому поки на чолі опозиції стоятиме Єдиний національний рух - партія, заснована Саакашвілі, опозиція приречена на програш. Це помилка. Вони повинні бути рядовими учасниками процесу, а не відігравати головну роль", - вважає експерт з питань Кавказу Мамука Арешидзе.

Щось подібне у Грузії сталося рік тому – після парламентських виборів, результати яких, на думку опозиції, були сфальшовані. Але тоді ситуацію вдалося стабілізувати завдяки посередництву ЄС. Однак тепер, коли правляча грузинська партія встигла суттєво погіршити відносини із Заходом, шанси на таке посередництво виглядають значно меншими. А відповідно, Грузія виявляється чи не приреченою на нове протистояння.