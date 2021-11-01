Власник Rozetka прокоментував чутки про продаж платформи

Співзасновник та генеральний директор інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечеткін прокоментував чутки про можливий продаж своєї компанії казахам, повідомляє UBR.

Він зазначив, що з моменту публікації відповідної статті на сайті AIN, де операцію оцінили у $600-890 млн, оцінка маркетплейсу багаторазово зросла.

"З моменту публікації статті в AIN оцінка вже зросла в 15 разів, судячи з пропозиції Гороховського" , - зазначив Чечеткін.

Тут мається на увазі допис співвласника monobank Олега Гороховського про те, що " реальна цінність Rozetka – не менш як $10 млрд ". Він додав, що навіть якщо ціна продажу становитиме 2 млрд – це буде "дуже дешево".

Банкір також зазначив, що маркетплейс краще було б "об'єднатися з monobank".

У свою чергу бізнесмен, екс-глава правління банку "Аваль", співвласник групи "Молочний Альянс" Олександр Деркач зауважив, що якщо зараз не продати Rozetka, то через п'ять років з'явиться ще кілька таких чи ще великих компаній. І тоді "ціна буде вдвічі-втричі меншою".

"Думаю, варто ще Безосу написати, може він теж у торги вступить" , - зіронізував на цю тему в бесіді Чечеткін.

У той же час, на уточнююче питання, чи зв'язувався з ним хтось із Kaspi.kz, і чи готовий він розглянути продаж своєї компанії, Чечеткін так і не дав відповіді. У коментарі сайту dev.ua власник Rozetka назвав чутки про переговори "нісенітницею".