Ахметов купив чергову віллу у Швейцарії

Сім'я Ріната Ахметова купила ще одну розкішну віллу на березі Женевського озера. Її оформили на старшого сина українського олігарха Даміра Ахметова, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією швейцарських ЗМІ, віллу купили за 44 мільйони швейцарських франків. У гривнях це понад 1,2 мільярди.

На Даміра Ахметова записано ще одну віллу, вартістю 60 мільйонів франків (понад 1,7 мільярда гривень). Нерухомість набули у грудні минулого року.

Нову віллу сім'я Ахметова купила у березні. На нерухомість у Женеви олігарх витратив уже понад 100 мільйонів швейцарських франків – понад 2,8 мільярда гривень.

Ахметов також купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Тільки будинки без підвалів там площею понад тисячу квадратних метрів.