Визначено найпопулярніші автомобілі в країнах ЄС

Визначено найпопулярніші автомобілі в країнах ЄС
Фото: Pixabay

Найпопулярнішою машиною у різних країнах ЄС є Skoda Octavia. На її рахунку – перше місце у чотирьох державах Євросоюзу та впевнені позиції у топ-5 ще семи ринків, повідомляє Auto.Ria.

Про це свідчать дані європейських аналітиків щодо аналізу продажів автомобілів на 26 локальних ринках країн-членів ЄС за дев'ять місяців 2021 року.

За їхніми даними, переваги європейців відрізняються від смаків українських автолюбителів. Останні, як відомо, часто купують кросовери. У той час як у Європі віддають перевагу легковикам або хетчбекам.

Друге місце в рейтингу найпопулярніших марок у різних країнах (після Skoda) впевнено займає бренд Toyota, який став першим на п'яти ринках Європи і піднявся в топ-5 продажів в автосалонах ще 15 країн. Японська марка ділить результати між трьома моделями – Yaris, Corolla та RAV4.

Загалом топ-12 найпопулярніших серед покупців моделей у країнах Європи виглядає так:

  • Skoda Octavia: лідер продажу в Австрії, Фінляндії, Словенії, Швейцарії;
  • Toyota Yaris: лідер продажів у Греції, входить до топ-5 у 7 країнах;
  • Volkswagen Golf – у Німеччині, Люксембурзі на першому місці, у топ-5 – у 4 країнах;
  • Toyota Corolla: лідер продажів у Латвії та Польщі; потрапив до топ-5 у 4 країнах;
  • Toyota RAV4 – Литва та Естонія, топ-5 у 4 країнах;
  • Peugeot 208 – лідер у Франції;
  • Skoda Fabia – Чехія та Словаччина;
  • Hyundai Tucson – Ірландія;
  • Volvo XC40 – Бельгія;
  • Tesla Model 3 – Норвегія;
  • Kia Niro - Нідерланди;
  • Kia Sportage - Кіпр.

У той же час за кількістю куплених автомобілів загалом лідирує Volkswagen Golf, навіть незважаючи на те, що вийшов на перше місце лише в Німеччині (78433 проданих машин за дев'ять місяців) та Люксембурзі (тільки 817 од.).

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