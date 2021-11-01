США провели міжнародні консультації через скупчення сил РФ біля України

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України, де Росія знову стягує свої війська, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у понеділок під час зустрічі з журналістами радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

«Упродовж вихідних ми мали можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами щодо України, щоби бути певними, що ми захищаємо Україну - або підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України», - прокоментував Салліван повідомлення про зосередження російських сил біля українських кордонів.

«Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією», - додав радник президента США.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародному співтоваристві.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.