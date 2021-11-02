Столичний ринок новобудов завмер: у регіонах ціни й надалі зростають

Станом на 1 листопада вартість житла у новобудовах Києва в середньому зафіксувалась на позначці 33 000 грн за кв. м. Ціни стабілізувалися у столиці, але у передмісті, а також в Одесі та Львові підвищилися, повідомляє UBR.

Щодо Києва, то найдорожче в листопаді нову нерухомість продають у Печерському районі – 66 100 грн за кв. м, або на 3500 грн. дорожче порівняно з жовтнем. Одночасно найдешевшим залишається Деснянський район, де "квадрат" пропонують по 22 600 грн. За місяць ціни тут упали на 600 грн.

За даними досліджень порталу "Лун Місто", ціна на нерухомість біля столиці в середньому збільшилася на 1000 грн за кв. м. Зокрема, найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому та Вишгороді – 24 000 грн та 23 000 грн відповідно.

Водночас, у Львові вартість піднімається другий місяць поспіль на 500 грн за кв. м. На цьому етапі за "квадрат" у середньому просять 21 500 грн, а в жовтні було 21 300 грн.

Найдорожчі "квадрати" знаходяться у Галицькому районі Львова – 30 300 грн, що на 600 грн дешевше, ніж у жовтні. Найдешевше продають нову нерухомість у Шевченківському та Сихівському районах – 23 700 грн за кв. м.

В Одесі найдорожче просять за "квадрат" у Приморському районі – 31 600 грн, а найдешевше – у Суворовському, 18 800 грн за кв. м.

Нагадаємо, у вересні середня вартість квартир на вторинному ринку України знизилася на 3,1% до $901/кв. м.