Новий мер Харкова: Терехов виграв вибори за один тур

Територіальна виборча комісія оголосила Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова, повідомляє Политика Страны.

За нього, за даними ТВК, проголосували 146 240 виборців або 50,66%. Тобто другого туру не буде. Якщо, звичайно, опоненти не доб'ються перегляду результатів виборів через суд чи перерахунок бюлетенів.