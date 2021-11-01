Виборчком оголосив переможця виборів мера Харкова
Територіальна виборча комісія оголосила Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова, повідомляє Политика Страны.
За нього, за даними ТВК, проголосували 146 240 виборців або 50,66%. Тобто другого туру не буде. Якщо, звичайно, опоненти не доб'ються перегляду результатів виборів через суд чи перерахунок бюлетенів.
- За даними ТВК на другому місці Добкін (82 тисячі).
- На третьому місці лідер місцевого Нацкорпусу Немічов (20,2 тисяч голосів).
- На четвертому місці – кандидат від Євросолідарності Скорик – 15 462.
- Депутат міськради від Слуги народу Мустафаєва на 5 місці – 9 тисяч голосів.
- Кандидат від Партії Шарія Плетньов шостий – 8 106.
В інших кандидатів менше голосів.