Виборчком оголосив переможця виборів мера Харкова

Виборчком оголосив переможця виборів мера Харкова

Територіальна виборча комісія оголосила Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова, повідомляє Политика Страны.

За нього, за даними ТВК, проголосували 146 240 виборців або 50,66%. Тобто другого туру не буде. Якщо, звичайно, опоненти не доб'ються перегляду результатів виборів через суд чи перерахунок бюлетенів.

  • За даними ТВК на другому місці Добкін (82 тисячі).
  • На третьому місці лідер місцевого Нацкорпусу Немічов (20,2 тисяч голосів).
  • На четвертому місці – кандидат від Євросолідарності Скорик – 15 462.
  • Депутат міськради від Слуги народу Мустафаєва на 5 місці – 9 тисяч голосів.
  • Кандидат від Партії Шарія Плетньов шостий – 8 106.
    В інших кандидатів менше голосів.

Новини

analytics