Доходи держбюджету перевищили трильйон гривень

У жовтні доходи держбюджету становили 94,5 млрд гривень. Це на 2,2% більше за план і на 22,2% вище, ніж минулого року, повідомляє Корреспондент.

За січень-жовтень 2021 року доходи державного бюджету України становили 1 018,9 млрд гривень, що на 4,5% більше за план і на 21% більше доходів минулого року (842,4 млрд гривень).

Держказначейство зазначає, що у жовтні доходи держбюджету становили 94,5 млрд гривень. Це на 2,2% більше за план і на 22,2% вище, ніж минулого року, коли вони склали 77,3 млрд гривень.

Станом на 1 листопада 2021 року сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 18,9 млрд. гривень. Місяцем раніше там було 42,1 млрд. гривень.